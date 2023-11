Succes pe linie pentru echipa celor care au concurat-o pe prof.dr. Norina Forna pentru conducerea Colegiului Medicilor Stomatologi din Iasi.La alegerile care au avut loc in acest weekend, cand a fost determinata componenta Consiliului Local si persoanele care vor fi reprezentantii in Adunarea Generala de la nivel national, aproape toti membrii echipei "Progresul incepe cu un pas in fata" au fost alesi in structurile respective. Astfel, in Consiliul Local 18 locuri din 21 sunt ocupate de ... citeste toata stirea