E oficial: IKEA infige "steagul" la Iasi. Unde va fi construit magazinul

Lucrarile de extindere a complexului ERA vor fi finalizate in aprilie 2025, conform celui mai recent raport al MAS P.L.C., companie implicata in proiect. Acelasi document confirma si tranzactia cu IKEA, care va deschide primul sau magazin la Iasi, langa BricoDepot. Ziarul de Iasi a scris in premiera despre acesta investitie in toamna anului trecut. Vezi mai multedetalii aici"Extinderea fostului Centru Comercial Era in Mall Moldova va crea un centru comercial super-regional care va deservi ... citește toată știrea