E.ON a pus in functiune postul de transformare cu numarul 1.000

Acesta se afla in Bucium, intr-o zona cu dezvoltare imobiliara accentuata * primul punct de transformare a fost montat inIasiin 1954, la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"Cel de-al 1.000-lea post de transformare (PT) a energiei din municipiul Iasi a fost pus recent in functiune, marcand o borna simbolica in istoria companiei si, totodata, venind sa completeze o serie consistenta de investitii in dezvoltarea sistemului energetic local. PT 1000, care alimenteaza zona Bucium, aflata intr-o ... citeste toata stirea