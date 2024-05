E ziua Bujorului, floarea nationala a Romaniei!

Jumatatea lunii mai e zi de sarbatoare pentru iubitorii de bujori. Florile viu colorate si foarte parfumate sunt vedete, de doi ani, pe 15 mai, cand este sarbatorita ziua Bujorului, floarea nationala a Romaniei.Roz, albi, visinii, ori chiar galbeni, cu un parfum intens, usor trandafiriu, bujorii fura toate privirile si trezesc toate simturile iubitorilor de plante.Suntem in plin sezon de inflorire a acestora, asa ca nu e de mirare ca ziua de 15 mai este ziua in care ii sarbatorim, in ... citește toată știrea