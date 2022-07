Ea este femeia omorata aseara de soferul baut, la Movileni. A murit la cativa metri de casa FOTO

Femeia care a murit in accidentul de aseara de la Movileni se numeste Liliana Mesteru, avea 54 de ani si doi copii - o fata si un baiat.La ora 22, aseara, ea a mers la un teren aflat pe marginea drumului cu un sac pentru a culege plante pentru animalele din gospodarie. Dupa ce a umplut sacul, aceasta s-a indreptat spre casa in care locuia cu sotul, de profesie taximetrist.In timp ce se deplasa pe marginea soselei, pe sensul in care sa poata fi observata de masinile care veneau din fata, din ... citeste toata stirea