Easter Bunny a venit in Iulius Mall si a pregatit super premii

Easter Bunny is coming to town si se opreste la Iulius Mall Iasi, unde deja a lasat mai multe premii pentru cei care isi fac cumparaturile la brandurile lor preferate. Vibe-ul de primavara ne-a cucerit, iar impreuna cu Iepurasul de Paste am pregatit si un super video care iti va da mood-ul perfect pentru plimbari si shopping.Cel mai cool Easter Bunny a trecut recent prin Iulius Mall, a filmat un clip fun pentru tine si ti-a lasat peste 1.000 de cadouri de Paste. Pana pe 23 aprilie 2022, in ... citeste toata stirea