Echipa de fotbal feminin este ciuca batailor pe banii Primariei. Infrangere la 12 goluri

Echipa de fotbal feminin Navobi Iasi, care a primit anul trecut 70.000 de euro de la Primarie, a pierdut acasa, in Cupa, cu 1-13, dupa ce a irosit orice sansa de a accede in prima liga.Navobi Iasi a fost eliminata din Cupa Romaniei la fotbal feminin. Formatia condusa de fostul sef al Politehnicii, Adrian Ambrosie, a cedat ieri, pe teren propriu, la un scor incredibil, 1-13 (0-5) in fata Heniu Prundu Bargaului. Prundu Bargaului este o comuna bistriteana cu nici 6.000 de locuitori.Nici in ... citeste toata stirea