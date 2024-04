Echipa EY Romania si Camera de Comert si Industrie Iasi organizeaza in premiera editia locala a Conferintei anuale de fiscalitate (P)

Incepand cu acest an, Conferinta anuala de fiscalitate organizata de EY Romania si adresata comunitatii de afaceri are loc in premiera la Iasi. Conferinta are o traditie de 18 ani, fiind organizata anual de EY Romania la Bucuresti si in doua mari centre regionale de afaceri ale Romaniei, Timisoara si Cluj-Napoca.In cadrul Conferintei de fiscalitate de la Iasi, care va avea loc pe 2 aprilie 2024, specialistii EY Romania vor detalia aspectele importante ale modificarilor fiscale aplicabile de ... citește toată știrea