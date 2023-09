Departamentul de Ingineria si Managementul Mediului, din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Protectia Mediului "Cristofor Simionescu", de la Universitatea Tehnica "Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI), organizeaza a 12-a Conferinta Internationala de Ingineria si Managementul Mediului - ICEEM12, in perioada 13 - 16 septembrie 2023.Aceasta editie este organizata in colaborare cu Universita Politecnica delle Marche, Italia. Dupa patru editii organizate in strainatate, ICEEM06, Balatonalmady, ... citeste toata stirea