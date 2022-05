EcoPiata ar putea deveni directie in cadrul Primariei Iasi

Este una dintre variantele care se vehiculeaza prin Palatul Roznovanu si care ar permite accesarea de fonduri nerambursabile pentru modernizarea pietelor din oras * saptamana trecuta, proiectul vizand selectia membrilor unui nou Consiliu de Administratie a fost retras de pe ordinea de zi tocmai in ideea luarii unei decizii finale in ceea ce priveste viitorul administratorului pietelor agroalimentare din orasStarea pietelor din oras a constituit in permanenta motiv de nemultumire pentru sefii ... citeste toata stirea