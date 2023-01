Edili in afaceri cu socri sau "cadouri" pentru firme ale sotiilor. Iata lista incompatibililor ieseni ai anului!

In anul care s-a incheiat, inspectorii Agentiei Nationale de Integritate au nominalizat opt ieseni care ar fi depasit limitele impuse de statutul functiilor publice pe care le ocupa. Cei mai multi au contestat in instanta rapoartele ANI.Gheorghita Liviu Vasilica, fostul secretar al Comunei Siretel, deschide lista "suspectilor". "S-a aflat in stare de incompatibilitate in perioada 23 aprilie 2019 - 18 martie 2021, intrucat a exercitat simultan cu functia publica de secretar al comunei Siretel ... citeste toata stirea