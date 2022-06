Eduard Boz, consilier local destept al PNL, a castigat 162.000 de lei din consultanta

Un consilier local a dat lovitura dupa ce s-a asociat intr-o firma de consultanta care a derulat contracte cu institutii ale statului. Liberalul si-a crescut substantial veniturile in urma incasarii dividendelor la firma Envi Group Proiect Consult SRL.Afacerile de consultanta, profesia de avocat si indemnizatiile de la stat i-au adus anul trecut venituri medii de circa 5.000 euro/luna. In declaratia de avere a acestuia figureaza o suma incasata din dividende in valoare de 162.789 lei si una ... citeste toata stirea