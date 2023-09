Organizatia Femeilor Social Democrate (OFSD) din judetul Iasi, in coordonarea doamnei Genoveva Aurelia Farcas, a organizat la Casa de Cultura "Mihai Ursachi", prima editie a evenimentului "Dascali de vocatie", in semn de recunoastere si pretuire a cadrelor didactice pensionare din judetul Iasi, care si-au dedicat intreaga activitate profesionala scolii si generatiilor de elevi, in spiritul profesionalismului, daruirii si al valorilor autentice."Chiar si dascalii care nu mai profeseaza merita ... citeste toata stirea