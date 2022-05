Educatie media la Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" Iasi!

In perioada 8 - 12 mai 2022, doi profesori de la Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil", prof. dr. Anamaria Ghiban si prof. Daniela Anghelescu, participa, alaturi de alti profesori formatori din tara la proiectul "MEDIA CIVIC ENGAGERS", un schimb de experienta in domeniul educatiei media, care are loc in Norvegia, in perioada 08-12 mai 2022, pentru profesorii de limba si literatura romana formatori in educatie media pentru cursul "Introducere in educatia media pentru profesori de limba ... citeste toata stirea