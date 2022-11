Efectul deciziilor pripite (P)

In viata unui om se petrec multe lucruri, daramite in viata unei societati, iar de cele mai multe ori nefaste datorita faptului ca, tot de cele mai multe ori nu exista cumpatare si ratiune. Insa ce te faci atunci cand unii dintre pricinuitorii raului sunt chiar o parte dintre mai-marii neamului? Recent mi-a fost dat sa intru in posesia unor informatii care seamana a tradare nationala sau cel putin a totala ignoranta fata de nevoile neamului din care provin mai-marii si o obedienta fata de ... citeste toata stirea