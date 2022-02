Ei decid pentru ieseni! Ironii si atacuri puerile pe Facebook intre doi consilieri locali

Doi consilieri locali care reprezinta Iasul, unul din PNL, altul din PSD, s-au ironizat si s-au certat pe Facebook. Motivul? O postare facuta in spirit de gluma. Puteti citi mai jos cum s-au atacat reciproc Manuel-Ciprian Bostan si Mihai Liviu Gavril.Bostan este lider de grup al consilierilor PNL si membru in Comisia de Urbanism, iar Gavril este consilier PSD, proaspat intrat in CL si care va fi membru in aceeasi comisie.Cum se vor intelege cei doi cand vor vota proiecte majore pentru ... citeste toata stirea