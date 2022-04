Un tanar din comuna Sinesti, judetul Iasi, a murit dupa ce s-a izbit cu ATV-ul un podet."La data de 22 aprilie a.c., in jurul orei 19.45, am fost sesizati despre un accident rutier soldat cu victime omenesti, produs pe raza comunei Sinesti. Din cercetarile efectuate a rezultat ca in accident a fost implicat un ATV condus de un tanar de 26 de ani, care ar fi intrat in coliziune cu un podet. In urma accidentului, tanarul a ... citeste toata stirea