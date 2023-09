Vlad Acatrinei are 26 de ani si este agent de politie in cadrul IPJ Iasi. Acesta a fost retinut noaptea trecuta de catre procurorii DIICOT in urma perchezitiilor realizate la fabrica din Miroslava unde se faceau produse din canabis. Acatrinei este sportiv de performanta, el practica Jiu-Jiutsu.Inspectoratul de Politie Judetean Iasi a fost informat de catre D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Iasi cu privire la faptul ca, fata de un angajat al institutiei, a fost pusa in miscare actiunea ... citeste toata stirea