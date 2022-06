El este soferul care si-a bagat prietenul in mormant, in accidentul de la Letcani. Se cunosc urmele accidentului FOTO/VIDEO

Alexandru Glodoreanu a fost adus in fata judecatorilor in jurul orei 11. Anchetatorii au cerut arestarea lui pentru 30 de zile iar judecatorii au incuviintat de indata. Acesta a fost dus in Arestul Politiei Iasi.In urma accidentului cumplit de luni seara dintre Letcani si Podul Iloaiei, Glodoreanu era suspectat ca a condus autoturismul Audi A4 si ar fi recunoscut in fata anchetatorilor ca el se afla la volan, insa nu a dat detalii.Acesta refuzase sa sufle in etilotest dupa producerea ... citeste toata stirea