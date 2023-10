Schimbarea, la alegerile din 2020, a unei familii instapanite pe o primarie cu o alta familie la conducerea administratiei locale respective a readus comuna in Romania normala, cea promisa de presedinte cu un an inainte. Siretel devenise o oaie neagra intre comunele iesene, dupa ce instanta l-a legat de maini pe primarul ales in 2016. "L-a legat" nu in sensul larg, desi pedeapsa a fost pronuntata intr-un dosar de coruptie. Gheorghe Ancuta (FOTO)a fost condamnat in octombrie 2017 la trei ani de ... citeste toata stirea