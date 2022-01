Electricianul a murit in timp ce era judecat pentru furt de curent electric

In proces erau judecati atat beneficiarii, cat si cel care a realizat lucrarea de bransare ilegala.Trei sateni din Erbiceni au ajuns in fata judecatorilor pentru furt de curent electric. Procurorii i-au trimis in judecata atat pe beneficiarii lucrarii de bransare ilegala, cat si pe cel care executase lucrarea. Acesta din urma nu a mai ajuns sa vada insa sfarsitul procesului, intrucat a decedat in timpul judecatii. Pentru furt au ramas raspunzatori doar beneficiarii, Mariana si Vasile ... citeste toata stirea