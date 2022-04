Elev care a fost ars in timpul cursurilor, internat la Spitalul "Sf. Maria" din Iasi

Elevul din orasul Flamanzi, judetul Botosani, care a suferit arsuri prin incendiere in timpul orelor de curs, a fost adus la Spitalul de Pediatrie "Sf. Maria" din Iasi, unde medicii au constatat ca are rani de gradele II si III pe 20% din suprafata corporala.Politistii din Botosani au deschis o ancheta penala, dupa ce un elev de la liceul din orasul Flamanzi a ajuns la spital cu arsuri pe partea superioara a corpului, ca urmare a unei incendieri in timpul orelor de curs.Anchetatorii sustin ... citeste toata stirea