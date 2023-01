Elev mutilat pe viata de tren in timp ce traversa linia cu castile in urechi si telefonul in mana

Un baiat in varsta de 15 ani a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii "Sf. Maria" in cursul zilei de marti, 17 ianuarie, dupa ce a fost lovit de un tren in gara din Vatra Dornei. Conform presei locale din Suceava, acesta nu a auzit trenul venind pentru ca avea castile in urechi si telefonul in mana. Adolescentul a fost transportat mai intai la unitatea medicala din Vatra Dornei, iar ulterior cu elicopterul SMURD la Spitalul de Copii "Sf. Maria" din Iasi, avand piciorul stang amputat.In ... citeste toata stirea