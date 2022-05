Eleva agresata de doi colegi

Totul s-ar fi petrecut in localitatea Zbereni, din comuna Cotnari. Pe internet a circulat un videoclip in care mai multi tineri de gimnaziu loveau cu pumnii si picioarele o colega de scoala.Din filmuleul postat pe retelele de socializare se pare ca altercaia afipornit de la afirmaiile fcute de victimla adresaagresorilorImaginile au ajuns si in posesia politistilor din cadrulSectiei nr. 9 Politie RuraladinHarlau, care au deschis un dosar penal ... citeste toata stirea