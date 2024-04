Elevi de la Liceul "Cuza", la specializare in Portugalia, in domeniul inteligentei artificiale!

Liceul Teoretic "Alexandru Ioan Cuza" din Iasi deruleaza, intre 24 martie si 7 aprilie 2024, in Setúbal, Portugalia, prima mobilitate din cel de-al treilea an de implementare a Acreditarii Erasmus (VET) pentru studiu vocational.Cei 15 elevi de la clasele cu specializarea matematica-informatica desfasoara activitati, in cadrul unui stagiu de formare coordonat de compania Euromind Projects, la firma portugheza Edugep LDA. Activitatile practice vizeaza domeniul ICT si al tehnologiilor ... citește toată știrea