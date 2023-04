Echipa de robotica a elevilor ieseni de la Liceul Teoretic de Informatica "Grigore Moisil" Iasi s-a clasat pe locul al II-lea la cel mai mare concurs de profil din lume, desfasurat in aceasta saptamana la Houston, in SUA. FIRST World Championship - Ro2D2, competitie la care au mai participat alte doua echipe romanesti. Concursul s-a desrulat intre 19 si 22 aprilie si a reunit echipe din 190 de tari. "Ati asezat orasul Iasi, LIIS si scoala ieseana pe harta mondiala a roboticii! Ne-ati transmis ... citeste toata stirea