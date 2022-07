Elevii de la Scoala Gimnaziala din Pascani au nevoie de conditii mai bune de studiu

La Scoala Gimnaziala Speciala Pascani, aflata in subordinea Consiliului Judetean Iasi, sunt inscrisi 150 de elevi in invatamantul special si 61 de elevi in invatamantul integrat. Sunt copii cu nevoi speciale, care prezinta probleme precum insuficienta dezvoltare a proceselor psihice, tulburari socioafective si de comportament, tulburari de vorbire sau dizabilitati motrice. Conducerea scolii a transmis o adresa catre CJ Iasi prin care solicita sprijin pentru a se gasi noi spatii in care tinerii ... citeste toata stirea