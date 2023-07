Cei 32 elevi din Judetul Iasi care au reusit sa obtina nota maxima la Evaluarea Nationala si cei cinci absolventi de liceu cu media 10 la Bacalaureat vor fi premiati in cadrul unei festivitati organizate de Primaria Municipiului Iasi, in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, care va avea loc joi, 20 iulie 2023, de la ora 12.00, in Sala "Vasile Pogor" a Palatului Roznovanu."Este deja o frumoasa si obligatorie traditie ca Primaria Municipiului Iasi, in colaborare si in cadrul ... citeste toata stirea