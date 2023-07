Examenul de atestat pentru calificarea de electrician exploatare joasa tensiune si ceremonia de absolvire s-au desfasurat la fabrica PHINIA/BorgWarner, unde elevii au derulat toate activitatile practice pe parcursul celor 3 ani de studiu. Parintii absolventilor, reprezentantii ISJ si ai liceelor tehnice din Iasi au participat la ceremonia de absolvire in calitate de invitati.Primul program de invatamant dual initiat in industria automotive din Iasi a fost lansat in parteneriat cu Liceul ... citeste toata stirea