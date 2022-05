Elevii si prescolarii revin de astazi la cursuri dupa vacanta de primavara de doua saptamani. Semestrul al doilea mai are sase saptamani pentru elevii care nu sunt in ani terminali.Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei pentru elevii absolventi ai claselor a opta anul scolar are 33 de saptamani de cursuri si se va incheia la data de 3 iunie. Elevii claselor din invatamantul liceal, exceptand clasele terminale, ... citeste toata stirea