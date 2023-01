Elevii si prescolarii se intorc la scoala, sub amenintarea gripei

Peste 127.000 de elevi si prescolari din invatamantul de stat si particular din judetul Iasi se reintorc astazi la cursuri. Modulul al III-lea din acest an scolar incepe pe 9 ianuarie si se va incheia, in unitatile de invatamant iesene, pe 17 februarie.Inspectoratul Scolar Judetean Iasi, in colaborare cu Directia de Sanatate Publica a Judetului Iasi, a transmis unitatilor scolare masurile de prevenire a imbolnavirilor, precum si materialele informative cu privire la masurile de prevenire a ... citeste toata stirea