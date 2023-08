Nu stiu cati au observat, dar nu exista film sau carte in care cel putin o femeie sa nu fi preluat rolul de conducator in lupta. Trage cu arcul, taie cu sabia, impusca dusmanii cu mitraliera si este mereu atragatoare, curata, imbracata frumos si placuta din toate punctele de vedere. Dar ce frapeaza cel mai mult e ca se vede clar o tendinta de dominare in aproape toate aspectele de catre tendinta feminina, frumoasa si delicata. Nu mai sunt batai, ci negocieri, nu mai sunt excluderi, ci includeri, ... citeste toata stirea