Elevul bataus de la Colegiul "Asachi", bagat dupa gratii. Cafteala generala vizavi de sediul Politiei - VIDEO

Elevul violent de la Colegiul tehnic "Gheorghe Asachi" din Copou care a provocat o bataie generala in curtea scolii a fost bagat in spatele gratiilor. In varsta de 16 ani, elevul agresiv a incercat sa jefuiasca un coleg chiar in curtea scolii, cu ajutorul unui spray lacrimogen, apoi au intervenit alti elevi in incaierare. Lupta a avut loc la finele saptamanii trecute.Batausul era inscris la un club de arte martiale din Iasi, iar in urma evenimentului agresiv el a fost dat afara de aici. ... citeste toata stirea