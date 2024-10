Elicopterul Politiei care vaneaza vitezomanii. Cate permise si-au luat "zborul" in ultima luna

Soferii care incalca legea rutiera risca sa fie "luati" de radar din aer. Un elicopter ultramodern al Ministerului de Interne (MAI) patruleaza zilnic deasupra soselelor din Romania si le "zboara" permisul soferilor vitezomani sau care fac depasiri neregulamentare.Politia Romana a dotat, in acest an, Brigada Rutiera cu un elicopter Black Hawk ultramodern.Acesta are montat un radar performant, care inregistreaza atat soferii care circula cu viteza, cat si pe cei care incalca regulile de ... citește toată știrea