Opera Nationala Romana din Iasi are un program intens la finalul acestei saptamani, cand sunt programate trei reprezentatii.Joi, de la ora 18:30, in Sala Mare, va putea fi urmarita opera in doua acte "Elixirul dragostei", de Gaetano Donizetti, cu Cristina Grigoras, Andrei Fermesanu, Alexandru Constantin, Daniel Mateianu si Angelica Solomon in centrul distributiei. Dirijorul evenimentului in care isi dau concursul solistii, Corul, Orchestra si Baletul Operei Iasi va fi Vladimir Lungu.Sambata ... citeste toata stirea