Miliardarul Elon Musk, acuzat de grupurile pentru drepturile civile ca a amplificat ura antisemita pe platforma sa sociala X, a sprijinit luni campania Israelului impotriva Hamas, dupa ce, aflat intr-o vizita neobisnuita in Israel, in timpul armistitiului de patru zile, a vizitat impreuna cu premierul Benjamin Netanyahu un kibbutz vizat de atacul Hamas din 7 noiembrie si a avut apoi o discutie online in direct, pe X Spaces, alaturi de seful guvernului israelian, relateaza Reuters si The Times ... citeste toata stirea