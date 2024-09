Emotia primului halat alb

Bobocii de la Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi traiesc cea mai frumoasa emotie din viata lor de viitori medici. Ei primesc zilele acestea primele halate albe din cariera, la care au visat de mici copii. In cadrul Orientation Day, acestia isi cunosc si tutorii si le este prezentata Universitatea si salile in care isi vor petrece mare parte a timpului.1.500 de tineri vor primi in aceste zile primele lor halate albe. Emotia inceputului de drum este greu de ... citește toată știrea