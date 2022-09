Energie electrica de 14 milioane pentru Aeroportul Iasi

Suma alocata pentru un an este de 4 ori mai mare decat la licitatiile precedente.Aeroportul Iasi a alocat nu mai putin de 14 milioane de lei (fara TVA) pentru achizitionarea energiei electrice necesara functionarii pe parcursul a 13 luni. Suma este uriasa in comparatie cu procedurile de achizitie din anii precedenti.Cantitatea totala vizata este de 2800 MWh, corespunzatoare unui consum lunar mediu de 215 MWh. Potrivit Caietului de sarcini, in ultimii doi ani, consumul lunar de energie ... citeste toata stirea