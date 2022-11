EON i-a raspuns preotului care s-a plans de factura uriasa de avans: i-a mai dat una

E.ON a oferit primul raspuns oficial in cazul parohiilor catolice din Iasi care au primit facturi in avans pentru plata gazelor naturale de peste 10.000 de lei. In urma explicatiilor obtinute inca din materialul publicat anterior de "Ziarul de Iasi", cei de la Episcopia Romano-Catolica au precizat ca este semnat un contract-cadru in baza caruia peste 80 de parohii primesc gaze naturale de la E.ON. Doar ca aceasta negociere nu le-a adus un pret mai bun decat cel al pietei, dincolo de plafonare, ... citeste toata stirea