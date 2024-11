"Epidemie de miopie" in randul tinerilor ieseni

In ultimii ani, numarul cazurilor de miopiein randul copiilor a crescut considerabil, sustin specialistii. Conform cadrelor medicale, tinerii au tot mai des probleme cu vederea din cauza faptului ca petrec foarte mult timp in fata gadgeturilor performante, pe retelele de socializare sau pe jocuri, care mai de care mai atragatoare.Prof. Dr. Camelia Bogdanici, sefa Clinicii de Oftalmolodie din cadrul Spitalului "Sf. Spiridon" din Iasi a vorbit despre acest subiect si a adus in discutie chiar o ... citește toată știrea