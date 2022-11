Episodul II. Cum a devalizat Maricel Popa celebra fabrica Tehnoton, pagubind statul roman cu milioane de lei prin evaziune fiscala (P)

In episodul anterior aratam cum a inceput devalizarea Tehnoton de catre baronul PSD Maricel Popa. Pe scurt, in anul 2000, Tehnoton Iasi a fost privatizata si servita baronului PSD Iasi, avand atunci pe mana destinul a peste 1500 de angajati. Fabrica era lider zonal in productia de aparate radio, casetofoane si magnetofoane si era un exportator activ pentru SUA, Japonia si Franta. Imediat dupa ce a intrat pe mana lui Popa, fabrica a fost pusa pe butuci iar cei peste 1500 de angajati si-au ... citeste toata stirea