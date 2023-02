Epopeea pistolarului s-a terminat: capturat la Chisinau. Cum a trecut impreuna cu iubita prin Vama Sculeni ca prin branza?

Epopeea pistolarului din cartierul Alexandru a luat sfarsit! Alin Alexandru Plop, cel care si-a impuscat vecinul de cartier in urma unei razbunari, a fost prins in Chisinau, Republica Moldova. Acesta reusise sa fuga acolo cu tot cu iubita lui, trecand val-vartej prin vama Sculeni.Miercuri seara, Plop a incercat sa omoare un vecin cu care avea o relatie tensionata, tragand in acesta cu pistolul, din mers, de la volanul unui autoturism Audi A5. Apoi a avut timp sa isi ia prietena si sa fuga ... citeste toata stirea