Epopeea unei mosteniri fabuloase: 170 ha langa Iasi date de sotia unui celebru medic. Un caz neverosimil

O donatie consistenta facuta in 1933 de sotia unui cunoscut medic roman al acelor vremuri a devenit astazi un lung sir de procese si controverse juridice. Beneficiara donatiei mosiei Slobozia-Dumitresti din fosta comuna Poieni este Universitatea de Medicina din Bucuresti, unde a lucrat sotul donatoarei in perioada interbelica. UMF Bucuresti a depus o cerere la Schitu Duca in 2002 dar, pentru ca in cerere era invocata alta lege de retrocedare, nimeni de acolo nu s-a obosit nici macar sa raspunda.