In urbanismul iesean, nimic nu este mai etern decat provizoratul. In urma cu 10 ani, un panou publicitar a fost instalat pe blocul cunoscut iesenilor sub numele de "1001 articole" din Podu Ros. Constructia "provizorie" a devenit intre timp o parte a peisajului. La fel de etern pare sa devina si conflictul juridic referitor la panou.Montarea acestuia a fost contestata dintru bun inceput de o parte a locatarilor, de la ultimul etaj al blocului. In timp, a ramas doar o contestatoare. Magistratii ... citeste toata stirea