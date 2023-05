Trei persoane au primit o noua sansa la viata dupa ce o persoana in varsta de 67 de ani a murit la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Desi femeia care s-a stins din viata avea o varsta inaintata, medicii au constatat ca organele erau in stare foarte buna, iar familia a fost de acord cu prelevarea. Astfel, cei doi rinichi au ajuns la doi pacienti aflati in evidentele Spitalului "Dr. C.I. Parhon" din Iasi, in timp ce ficatul a fost transplantat la Spitalul de Urgente "Sf. Spiridon"."Este o ... citeste toata stirea