Erdogan rupe un acord cu Grecia. "Nu vom mai avea intalniri bilaterale cu ei"

Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a rupt un acord cu Atena si nu vrea sa se mai intalneasca cu liderii greci, pe care-i acuza ca nu sunt "cinstiti", relateaza AFP. "Nu vom mai avea intalniri bilaterale cu ei", a anuntat seful statului turc intr-un discurs pe care l-a sustinut in fata grupului parlamentar al partidului sau, miercuri, la Atena, in contextul in care liderii celor doua tari isi multiplica acuzatii reciproce."Stiti ca aveam un acord de inalt consiliu strategic cu Grecia. Eu ... citeste toata stirea