O firma cu un singur angajat si o cifra anuala de afaceri de ...1857 lei, anunta organizarea la Iasi, a unui concert cum n-a vazut mapamondul. Impresarul Marius Gavrila este promotorul unui mega concert -DISKOteka Festival 2023 - Retro Nostalgia Music, la sunt anuntati artisti raposati sau trupe internationale, in voga in anii 90, destramate de cateva decenii. Evenimentulul nu a fost autorizat de Primaria Iasi, dar biletele au fost puse in vanzare de acum luna, acestea neputand fi returnate. La ... citeste toata stirea