Axa rutiera strategica Iasi - Suceava este un imens esec al administratiei PNL, partid care conduce consiliile judetene din cele doua judete vecine. Investitia are absolut toate controversele posibile: au curs acuzatii de coruptie, valoarea contractului s-a dublat in cativa ani, iar singurul lot receptionat are mai multe probleme de calitate. Soseaua s-a surpat."Finantarea europeana aprobata a prevazut modernizarea a 168 kilometri de sosea dintre care 92 kilometri pe raza judetului Iasi. ... citeste toata stirea