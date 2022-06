Este nevoie de sange pentru un angajat Citadin ranit

Cei trei muncitori de la Citadin care au fost raniti in accidentul mortal de joi noaptea se afla in continuare internati in spital, iar starea medicala a acestora s-a stabilizat, desi inca nu au scapat de riscul complicatiilor.Unul dintre ei a fost trimis spre tratament de specialitate la Spitalul de Neurochirurgie, iar doi au ramas in continuare la Spitalul "Sf. Spiridon". Unul dintre acestia este un barbat de 53 de ani care a suferit o fractura de gamba, a scapat de interventia chirurgicala, ... citeste toata stirea