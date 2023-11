Duminica aceasta se citeste in biserici pilda bogatului caruia i-a rodit tarina (v. Luca 12, 16-21). Dincolo de o sensibila modificare a paradigmei imbogatirii in epoca burselor si a monedelor crypto fata de acum doua milenii, pilda rostita de Hristos este 100% actuala.Nu felul in care se mai imbogateste azi omul si in care se lacomeste spre a se "delecta" din cele materiale este important, ci filosofia lui de viata: "Suflete, ai multe bunatati stranse pentru multi ani; odihneste-te, mananca, ... citeste toata stirea